Ciclismo, tremenda caduta di Van Aert durante l'Attraverso le Fiandre: portato via in barella (e in lacrime)

Una tremenda caduta ai -66 chilometri dall'arrivo rischia di aver già posto la parola fine alle classiche di primavera del fuoriclasse belga. Anche Stuyven si è ritirato.

27-03-2024 15:38

La campagna di primavera di Wout Van Aert rischia di essere arrivata già a conclusione. Tutta colpa di una tremenda caduta che ai -66 dall’arrivo dell’Attraverso le Fiandre, la gara che tradizionalmente precede l’appuntamento con il Giro delle Fiandre di domenica prossima, ha coinvolto una decina di corridori. Ad avere la peggio è stato proprio il leader della Visma Lease a Bike, che è stato portato vi addirittura in barella dai sanitari che subito l’hanno soccorso, Ritirato anche Jasper Stuyven, vincitore della Milano-Sanremo 2021, anch’esso dato in gran forma e tra i favoriti di giornata, così come Michele Gazzoli.

Anche Pedersen e Girmay a terra. Bettiol tra i più pimpanti

La dinamica della caduta è ancora da accertare: Van Aert si trovava nelle prime posizioni del gruppo, che cominciava a marciare compatto per andare a riprendere il drappello di 10 fuggitivi, partiti già nelle prime battute della corsa. E potrebbe essere stato proprio lui a innescare la caduta: di sicuro il belga ha avuto la peggio, ma tra i corridori coinvolti sono finiti a terra anche Mads Pedersen e Biniam Girmay. Non è rimasto coinvolto nella caduta Alberto Bettiol, che poco dopo il fattaccio è riuscito a uscire dal gruppo per andare all’inseguimento della fuga assieme a Matteo Jorgenson, Stefan King, Tiesj Benoot e Michael Valgren, avvicinandosi sensibilmente alla testa della corsa.

