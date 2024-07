Tour de France, l'arrivo dei ciclisti a Torino al termine della terza tappa

Oggi ultimo giorno tutto italiano della corsa ciclistica francese

Tutti aspettavano la maglia gialla, Tadej Pogacar, ma è stato invece il norvegese Jonas Abrahamsen a passare per primo sul traguardo del Gran premio della montagna ‘Fausto Coppi – Cote de Tortone’ sulla salita del Castello di Tortona (Alessandria). Un omaggio che il Tour de France ha voluto rendere al Campionissimo nel corso della terza tappa Piacenza-Torino – la più lunga dell’edizione 2024, con quasi 231 chilometri – per ricordare i 75 anni dal primo successo dell’Airone nella Grande Boucle, bissato nel 1952. Il Gran premio della montagna è stato il momento clou della terza giornata, l’ultima tutta italiana di questa edizione della corsa ciclistica francese. Domani, infatti, l’arrivo è previsto a Valloire, in Francia. Nelle immagini, i corridori sfrecciano a poche decine di metri dal traguardo, sotto gli occhi di un pubblico numeroso e colorato. Immagini di Tino Romano