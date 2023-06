Tour de France, prove a cronometro per Pogacar e Van Aert

Si sono disputati i Campionati Nazionali contro il tempo: il primo rientra dopo due mesi e sbaraglia la concorrenza in Slovenia, il secondo approfitta della caduta di Evenepoel.

22-06-2023 19:09

I Campionati Nazionali costituiscono un ottimo banco di prova per testare la condizione dei corridori in vista del Tour de France, al via tra poco più di una settimana: tra i protagonisti sulle strade di Francia ci saranno Tadej Pogacar e Wout Van Aert, protagonisti oggi nelle prove contro il tempo in Slovenia e Belgio.

L’alfiere della UAE Team Emirates, al rientro in gara dopo due mesi a ‘bagnomaria’ per l’infortunio riportato alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha avuto vita facile tra Zgornje Gorje a Pokljuka, complice l’assenza dei vari Primoz Roglic, nel frattempo vittorioso al Giro d’Italia, e Matej Mohoric. Il 24enne ha rifilato in poco più di 15 chilometri 5’14” a Marko Pavlic e 6’30” ad Anze Skok; la seconda soddisfazione di giornata è venuta, per il due volte vincitore del Tour de France, dalla fidanzata Urska Zigart, che ha centrato il terzo titolo nazionale a cronometro.

In contemporanea Remco Evenepoel scivolava in un fosso all’inizio della competizione belga: il campione del mondo, tesserato per la Soudal-QuickStep, ha lasciato piena via libera all’alfiere della Jumbo-Visma Wout van Aert, che sarà ancora gregario di lusso al Tour de France: il ‘servitor cortese’ di Jonas Vingegaard mette così nel carniere il terzo titolo nazionale (dopo le vittorie nel 2018 e 2019), grazie ai 50″ di vantaggio sul classe 2003 Alec Segaert, la settimana scorsa vincitore della crono inaugurale al Giro Next Gen, dove ha indossato tre giorni la Maglia Rosa; Evenepoel è arrivato sul traguardo di Herzele con un ritardo di 1’22”.