Tour de France, si va verso le 'porte chiuse'

Tour de France senza spettatori ma regolarmente su strada. Il Governo francese apre all'ipotesi su France Bleu: "Correre il Tour de France 2020 a porte chiuse è una possibilità", ha detto Roxana Maracineanu, Ministro dello Sport.

"Tutti gli scenari sono possibili. Siamo in costante contatto con gli organizzatori, anche se ad oggi è probabilmente prematuro fare previsioni. Il modello economico di una corsa come il Tour de France non si basa sugli incassi da biglietteria, ma sui diritti televisivi. In questo periodo di confinamento, tutto il mondo sta rispondendo in modo cosciente e responsabile. Tutti hanno capito i benefici di restare a casa e dunque si privilegia lo spettacolo televisivo a quello live. Alla fine non sarebbe cosi' penalizzante seguire il Tour in televisione".

SPORTAL.IT | 27-03-2020 11:54