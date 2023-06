Tour de France: UAE Emirates, tutti per Pogacar

Sette uomini per un solo capitano alla caccia del tris. Convocato anche Matteo Trentin

26-06-2023 14:25

Tadej Pogacar è pronto per la partenza del Tour, dove tra l’altro partirà con la fresca maglia di campione sloveno. Una maglia che, ovviamente, spera di cambiare presto in favore di quella gialle di leader della classifica generale. L’obiettivo è quello di vestirla sino a Parigi e conquistare così il suo terzo Tour de France, dopo quelli vinti nel 2020-2021 e dopo il secondo posto alle spalle di Vingegaard lo scorso anno.

“Il Tour è uno dei più grandi eventi dello sport mondiale e siamo molto contenti ed entusiasti di farne parte – ha dichiarato Pogacar –. Come squadra abbiamo lavorato molto duramente per prepararci e tutto è dove deve essere, abbiamo un ottimo gruppo. Ci saranno alcuni concorrenti seri, ma sarà sempre così nelle gare più importanti. Andremo lì per fare un bello spettacolo e ovviamente con l’obiettivo della vittoria”.

Al suo fianco nella UAE Team Emirates Adam Yates, Marc Soler, Felix Großschartner e Rafał Majka per la salita. A loro si uniscono anche Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen e l’italiano Matteo Trentin.