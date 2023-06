Tour: Froome non sarà al via. Altre scelte per la Israel

Il quattro volte vincitore della Grande Boucle si dice “deluso, ma rispetto le scelte della squadra”

23-06-2023 13:10

Chris Froome non fa parte degli uomini scelti dalla Israel-Premier Tech per prendere parte al Tour de France. Il britannico, quattro volte in maglia gialla a Parigi, dopo l’incidente non è più quello di una volta, ma era pronto per la prossima Grande Boucle. “Sono ovviamente deluso, anche perché il Tour de France occupa un posto incredibilmente speciale nel mio cuore ma rispetto la decisione della squadra” ha dichiarato in un’intervista esclusiva concessa a GCN.

La Israel-Premier Tech ha preferito schierare Michael Woods (capitano), Dylan Teuns, Hugo Houle, Corbin Strong, Simon Clarke, Guillaume Boivin, Nico Schultz e Krists Neilands. Assente anche Giacomo Nizzolo, che dopo la mancata partecipazione al Giro sembrava poter partecipare alla corsa francese.