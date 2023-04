Tour of the Alps: a Renon bis di Geoghegan Hart

In volata la maglia verde non ha problemi dopo che la Ineos negli ultimi 10 chilometri ha tenuto un ritmo indiavolato

18-04-2023 14:59

Tao Geoghegan Hart fa il bis nella seconda tappa del Tour of the Alps, la più lunga della gara con più di 3 mila metri di dislivello a due Gpm, da Reith in Alpbachtal a Renon. Il britannico si avvale del ritmo indiavolato della Ineos, la sua squadra, in particolare negli ultimi 10 chilometri e poi vince in volat. Scivola nel finale l’ex secondo in classifica, Felix Gall.

La selezione arriva sull’ultima montagna, il Monte di Mezzo, 3,9 chilometri all’8,5 per cento, quando viene ripreso anche l’ultimo fuggitivo sull’onda dell’azione della Ineos che non vuole solo far staccare gli avversari del leader in classifica, ma anche portare di nuovo alla vittoria la maglia verde.

Geoghegan Hart è il primo corridore, da Tanel Kangert nel 2016, a vincere due tappe di fila al Tour of the Alps. Nella classifica di tappa, al secondo posto si piazza Jack Haig, della Bahrain – Victorious, che precede in compagno di squadra Santiago Buitrago, che aveva provato a scappare proprio nel finale. Al quarto posto uno dei fedelissimi di Geoghegan Hart, ossia Pavel Sivakov. Ottimo quinto Lorenzo Fortunato, della Eolo-Kometa, a 2 secondi. E poi ancora: Hugh Carty, Ivan Ramiro Sosa, Jefferson Alexander Cepeda, Aurelien Paret-Peintre e Lennard Kamna.

Nella classifica generale, Geoghegan Hart è al comando con 22 secondi sul britannico Hugh Carty, 28 su Pavel Sivakov. A seguire ci sono Sosa, Haig, Buitrago e il nostro Fortunato, che già ieri aveva dimostrato di voler fare classifica arrivando settimo e che ora è staccato dalla maglia verde di 32 secondi. Felix Gall, che dopo la prima tappa era secondo, è scivolato in tutti i sensi, anche in classifica, dove ora è nono a 45 secondi. Da segnalare che Vlasov oggi non è riuscito a restare con i migliori e ora paga 55 secondi, al decimo posto. Scala una posizione Domenico Pozzovivo, ora 16esimo a 2’41”.