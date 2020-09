Tour, Roglic stizzito: "Nulla da nascondere"

Giorno di riposo al Tour, a prendersi la scena sono le polemiche intorno al team Jumbo Visma, che sta dominando la Grande Boucle. La maglia gialla Primoz Roglic in conferenza stampa ha risposto stizzito ai sospetti di alcuni addetti ai lavori: “Non abbiamo nulla da nascondere, potete fidarvi di noi”.

“Penso che qui al Tour de France stiano effettuando molti controlli. Sabato, per esempio, poco dopo le 6 del mattino ho avuto un test, per cui ritengo che non ci sia davvero nulla da nascondere e, almeno guardando dal mio punto di vista, potete sicuramente fidarvi delle mie parole”, sono le parole riportate da Tuttobiciweb.

OMNISPORT | 14-09-2020 15:26