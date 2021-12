Tra Insigne e il Napoli è gelo assoluto: l'addio è certo, ma può slittare

30-12-2021 08:17

Un milione netto in più a stagione. Sarebbe sostanzialmente questo il guadagno economico di Lorenzo Insigne qualora il capitano del Napoli decidesse di dire addio alla squadra che lo ha cresciuto e proiettato nel grande calcio per accettare la proposta del Toronto.

Un discreto salto di qualità a livello remunerativo, soprattutto in chiave futura, dato che Lorenzo Insigne, che andrà a scadenza con il Napoli nel prossimo giugno, sarebbe di fatto tutelato per la parte finale della propria carriera, dato che in Canada propongono un contratto quinquennale, che andrebbe quindi ad estinguersi quando l’attaccante della Nazionale italiana avrà già compiuto 35 anni.

Dal punto di vista professionale, tuttavia, Lorenzo è consapevole di andare incontro a una scelta rischiosa, che potrebbe allontanarlo dall’élite del calcio internazionale.

Toronto, il futuro di Insigne torna in discussione

Per questo, almeno stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Insigne starebbe frenando rispetto alla possibilità di lasciare subito l’Italia, nel mezzo di una stagione che vede il Napoli in piena lotta per un posto nella prossima Champions League e soprattutto la nazionale italiana ancora in bilico tra la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, da conquistare nella doppia sfida di playoff a marzo, e lo scenario della clamorosa seconda eliminazione consecutiva dopo aver fallito l’accesso a Russia 2018.

Insigne è uno dei pochi sopravvissuti di quell’infausta spedizione e anche se il trionfo ad Euro 2020 ha in parte offuscato quei brutti ricordi, il capitano del Napoli è consapevole del rischio di uscire dal giro della Nazionale, con effetto più o meno immediato, in caso di trasferimento nella Mls.



Napoli, il silenzio di De Laurentiis sul caso Insigne

Insomma, lo stipendio da 11,5 milioni di dollari a stagione (circa 6,5 milioni di euro netti) può anche attendere, magari fino a giugno. La volontà di Insigne trapelata nelle ultime ore sarebbe questa, quella di chiudere la stagione a Napoli e poi sì, senza dubbio alcuno, concludere la lunga esperienza con la squadra della propria città, dopo i silenzi del presidente Aurelio De Laurentiis in tema di rinnovo contrattuale, prolungati anche nelle ore in cui ha fatto irruzione l’assalto del Toronto.

Insigne sperava in cuor proprio che dalla società si muovesse qualcosa per scongiurare almeno l’addio immediato, che arrivasse una proposta migliore di quella da 3,5 milioni più bonus, al ribasso rispetto all’attuale ingaggio da 4,5 netti, arrivata a novembre, ma non è stato così, segnale chiaro di come il divorzio sia inevitabile. Restano da capire le tempistiche.

Insigne-Toronto, l’affare può slittare

Dal Canada si aspettano una risposta entro i primi giorni del 2022 e in particolare entro il 5 gennaio, ma proprio in quei giorni per il Napoli sarà la vigilia della super sfida contro la Juventus del 6 gennaio al “Maradona” e comunque queste non sono decisioni che si prendono in poche ore.

Da Toronto sembra comunque poter arrivare l’apertura circa il possibile rinvio dell’affare al termine della stagione calcistica italiana, ma a quel punto cambierebbero molti scenari, perché sul tavolo di Insigne potrebbero pervenire in questi mesi nuove offerte e perché a fine giugno Lorenzo sarà svincolato a tutti gli effetti e quindi potrebbe teoricamente puntare a strappare un ingaggio ancora più alto rispetto a quello attualmente proposto. Insomma, sono i giorni della riflessione e dei tormenti, con il campo sullo sfondo, ma l’addio immediato del numero 24 del Napoli al calcio italiano sembra meno probabile.

OMNISPORT