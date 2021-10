Tragedia a Reggio Calabria: Fathallah morto dopo un malore in campo

17-10-2021 23:07

Il basket italiano piange la morte di Haitem Jabeur Fathallah, giocatore 32enne della Fortitudo Messina. L’uomo si è accasciato sul campo per un malore improvviso durante il match contro la Dierre Reggio, valido per la Serie C Gold di Basket, in corso al PalaLumaka di Reggio Calabria.

Il dramma è avvenuto nella ripresa: Fathallah è crollato dopo 3′ del terzo quarto. Il giocatore, immediatamente soccorso, è stato traportato d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria: proprio durante il trasporto, secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe subito un ulteriore arresto cardiaco. Fathallah è poi morto poco dopo il ricovero.

La partita è proseguita fino alla sirena conclusiva, e solo al termine giocatori e staff tecnico sono stati raggiunti dalla sconvolgente notizia.

Nato nel 1989 ad Agrigento, Fathallah è cresciuto cestisticamente nel Basket Empedocle. In Serie C ha vestito anche le maglie di Racalmuto, Licata e Alcamo. Si era trasferito nella Fortitudo Messina nella stagione 2016/2017.

Il basket siciliano ha accolto con sgomento la notizia: la Viola, principale e storica squadra di basket di Reggio Calabria, “esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Haitem Fathallah. Massima solidarietà giunga alla famiglia, ai compagni e agli avversari dell’atleta“.

