Tragedia alla AMG Cup Brasile, Douglas Costa e Mariana Giordano morti a quattro ore di distanza per il morso di una zecca

La tragedia si è consumata per la febbre maculosa delle Montagne Rocciose, malattia contratta a causa del morso di una zecca

22-06-2023 17:44

Sono stati uniti anche nel tragico epilogo di questa tragedia che li ha travolti, annientati causandone la morte. Quattro ore appena li hanno divisi: il pilota brasiliano Douglas Costa, 42 anni, e la sua compagna Mariana Giordano, 36 anni, si sono spenti dopo un ricovero seguito a sintomi non pochi identificati a principio mentre il pilota partecipava alla AMG Cup, evento targato Mercedes che prevede diverse tappe, tra cui una ad Interlagos.

Malessere, febbre, dolori muscolari, eruzioni cutanee: questi i segnali della malattia accertata che ha colpito e uccisi entrambi, poi identificato nella febbre maculosa delle Montagne Rocciose, una malattia infettiva rara provocata dal morso di particolari zecche, in Brasile la zecca stellare.

Douglas Costa e Mariana Giordano morti a quattro di distanza

Douglas Pereira Costa era un professionista e proprio durante la AMG Cup avrebbe incominciato ad accusare i primi sintomi, segnali della malattia che ha avuto un decorso velocissimo, per lui e la sua compagna. Una settimana dopo il soggiorno in una zona rurale, sabato 3 giugno, hanno iniziato ad accusare i segnali della febbre maculosa delle Montagne Rocciose: temperatura alta, dolori muscolari, eruzioni cutanee rosse appunto localizzate su mani e piedi.

Per questa ragione Mariana Giordano, la sua fidanzata, ha deciso di ricoverarsi, ma dopo la somministrazione di adrenalina è stata dimessa. Nella notte ha accusato sintomi ancora più preoccupanti ed è stata diagnosticata, ha raccontato Marcelo Giordano, suo fratello.

Martedì 6 giugno è stata trasferita in terapia intensiva, è morta giovedì. Quattro ore prima di lei, è spirato Douglas Costa che ha inizialmente evitato il ricovero, ma una volta aggravatosi è stato trasferito in rianimazione. Per arrivare ala diagnosi, sono stati analizzati i campioni biologici riporta il brasiliano O Globo. Una diagnosi postuma, purtroppo.

Il post della AMG Cup Brasil

“A tutti i membri della famiglia e agli amici, le nostre più sentite condoglianze. Sappiamo quanto Douglas fosse una persona ammirevole e come senza dubbio lascerà un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo”, la nota di AMG Cup Brasil per ricordare il pilota. Un omaggio che sui social è stato poi ripetuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMG Cup Brasil (@amgcupbrasil)

Che cos’è la febbre maculosa delle Montagne Rocciose

La febbre maculosa della Montagne Rocciose è una malattia infettiva febbrile acuta, causata da un batterio del genere Rickettsia, trasmesso appunto dalle punture di zecca. È diffusa soprattutto in America, tra Brasile e Messico.

Il contagio, possibile su uomini e animali, avviene attraverso il morso e la permanenza prolungata di una zecca che trasmette il batterio.

VIRGILIO SPORT