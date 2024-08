Tragedia alle Olimpiadi: assassinata volontaria 21enne, arrestato l'ex fidanzato

Una giovane donna, che aveva preso parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi, aggredita e uccisa in albergo, fermato presunto colpevole

Parigi sotto choc alla fine delle Olimpiadi per la notizia arrivata da fonti di polizia. Una giovane donna di 21 anni, che faceva volontariato durante i Giochi, è stata trovata morta in un appartamento del 18° distretto. Arrestato l’ex fidanzato sospettato di omicidio, si indaga su motivi e circostanze del crimine.

La morte della volontaria, cosa è successo

L’emittente francese BFMTV ha riferito che la donna di 21 anni è scomparsa dopo aver partecipato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, avvenuta allo Stade de France. Inoltre, ha aggiunto che la sua scomparsa è stata denunciata da un ex fidanzato intorno alle 19:25 in una stazione di polizia situata nel 18° distretto della capitale francese. Tuttavia, la madre della vittima aveva precedentemente avvertito di non aver avuto contatti con la figlia dopo la cerimonia. Secondo il quotidiano Le Parisien, la giovane donna è stata vista lunedì intorno all’una di notte sul Ney Boulevard.

Il cellulare della giovane scomparsa è stato geolocalizzato a Saint Ouen intorno alle 23, un indizio rivelatore per chi indaga sulla scomparsa. I familiari della vittima hanno riferito di aver ricevuto un inquietante sms da parte di un conoscente, secondo il quale il compagno della giovane aveva fatto “qualcosa di stupido”.

Ecchimosi e sangue sul corpo della donna

La polizia è intervenuta immediatamente, sulla base delle informazioni fornite dalla famiglia, e si è recata a casa del compagno della giovane, in rue Émile Blémont, nel 18° arrondissement di Parigi. Intorno all’1:45 sono entrati nell’appartamento e hanno scoperto il corpo senza vita della donna scomparsa. Secondo i primi accertamenti, la giovane presentava un’ecchimosi sullo zigomo sinistro e sono state osservate tracce di sangue sul collo, come se fosse stata vittima di una violenta aggressione.

Il presunto assassino avrebbe tentato anche il suicidio

Nella stessa stanza dove è stato ritrovato il corpo senza vita della ragazza, 21 anni, la polizia ha rinvenuto il suo presunto compagno. Le autorità lo hanno descritto come “in uno stato semi-comatoso”. L’uomo, che non parla francese, è stato immediatamente arrestato. La sua custodia è stata inizialmente rinviata a causa delle sue condizioni ed è stato trasferito all’ospedale dell’Hôtel-Dieu per sottoporsi ad accertamenti medici per un possibile uso di alcol e droghe. Successivamente sarebbe stato posto in custodia cautelare presso la seconda sede distrettuale della polizia giudiziaria. Una fonte vicina al caso ha detto che l’uomo che accompagnava la volontaria trovata morto aveva tentato di togliersi la vita assumendo farmaci, il che spiegherebbe le sue condizioni. L’ufficio del pubblico ministero ha confermato queste informazioni sulla scoperta e sull’arresto, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli in questa fase delle indagini.

Questo tragico incidente ha causato shock sia tra gli organizzatori dei Giochi Olimpici che tra la comunità locale. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi e le circostanze di questo crimine, mentre la comunità attende risposte e giustizia per la vittima e la sua famiglia.