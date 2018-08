Tragedia Genova, tra le vittime un mito del trial

La tragedia che ha sconvolto e piegato Genova e messo sotto shock tutta l’Italia non ha lasciato insensibile il mondo dello sport. Tutte le manifestazioni sportive in programma nel weekend saranno precedute da un minuto di silenzio e due partite della prima giornata del campionato di Serie A, al via proprio nel prossimo fine settimana, sono state rinviate a data da destinarsi: si tratta delle gare che avrebbero dovuto vedere scendere in campo Genoa e Sampdoria, rispettivamente sul campo del Milan e al “Ferraris” contro la Fiorentina, entrambe in calendario per le 20.30 di domenica. “Le partite si recuperano, i morti no” ha commentato il presidente dei blucerchiati Ferrero, che avrebbe auspicato anche il rinvio dell’intero programma della prima giornata. Un ex calciatore, inoltre, Davide Capello, portiere del Cagliari a inizio anni 2000, ora vigile del fuoco, ma in predicato nei prossimi giorni di entrare nello staff tecnico del settore giovanile del Genoa, è uscito miracolosamente incolume dal crollo del Ponte Morandi, pur essendo precipitato nel vuoto per 30 metri: “Sono un miracolato” ha detto Capello, che ha avuto la fortuna di poter raccontare tutto, seppur sotto shock.

Purtroppo diverso è stato il destino cui è andato incontro Giorgio Donaggio, l’unico sportivo tra le 39 vittime accertate della tragedia avvenuta sull’autostrada A10, come riporta 'Il Riviera.it', Donaggio, che aveva 57 anni, era un pilota motociclistico, impegnato fin dagli anni ’80 nelle competizioni di trial e che aveva raggiunto pochi mesi fa, il 18 aprile, il punto più alto della propria carriera, salendo sul podio con una moto Beta nella classe TR4 del Campionato Italiano a Lazzate, presso Milano. Donaggio, che era stato dato inizialmente tra i dispersi, lascia la moglie Enrica e tre figli e oltre alla passione per le moto lavorava nella cantieristica ed era residente a Toirano, nel savonese: al momento del crollo stava viaggiando verso Santa Margherita Ligure.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per ricordarlo, quello della squadra di calcio dell’Argentina, di Arma di Taggia, dove nella stagione 2015-2016 aveva giocato Luca, uno dei figli di Donaggio, ma anche quello di Vittorio Brumotti: “Nel disastro del ponte di Genova è scomparso il mio grande amico Giorgio Donaggio, campione italiano di moto trial. È stato il mio mito fin da piccolo e anche grazie a lui che sono diventato 100% ! Rip super Giorgio”.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 19:15