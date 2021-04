Tragedia in casa Yeovil Town: è morto il capitano Lee Collins

Sono ore di grandissima tristezza in casa Yeovil Town. La formazione inglese, militante in National League, ha annunciato la morte del proprio capitano Lee Collins, deceduto a soli 32 anni.

Il calciatore, cresciuto nel vivaio del Wolverhampton e in forza allo Yeovil dal 2019, è venuto a mancare nella giornata da ieri come annunciato dal club sul suo sito ufficiale. Sulle cause è stato mantenuto il totale riserbo per rispetto nei confronti della famiglia in un momento così delicato, annunciando il rinvio della partita di domani contro l’Altrincham.

La carriera di Collins

Affermatosi come solido difensore centrale, Collins, una volta uscito dal vivaio Wolves, aveva iniziato il suo lungo girovagare per l’Inghilterra. Tanti prestiti nella fase embrionale della sua carriera: Hereford United, Port Vale e Barsnley. Poi il passaggio al Grimsby, seguito da un’altra cessione temporanea allo Shrewsbury Town.

Tra il 2013 e il 2019 veste le maglie di Northampton Town, Mansfield Town e Forest Green Rovers, prima della sua ultima tappa con i colori biancoverdi dello Yeovil, onorati sempre al meglio e con la fascia da capitano al braccio.

OMNISPORT | 01-04-2021 17:23