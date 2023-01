Tragedia in MMA: la stella Victoria Lee è morta a 18 anni

09-01-2023 16:30

Una terribile tragedia scuote il mondo MMA: è morta a soli 18 anni Victoria Lee, astro nascente delle Mixed Martial Arts.

La giovane, sorella dei campioni MMA Christian Lee ed Angela Lee, è deceduta a dicembre ma solo ora la famiglia ha confermato la sua scomparsa.



MMA, Victoria Lee scomparsa a dicembre

L’atleta statunitense secondo quanto riporta la famiglia è deceduta lo scorso 26 dicembre. Le cause della morte non sono ancora rese note. E’ stata la sorella maggiore Angela ad annunciare la scomparsa: “Il 26 dicembre 2022, la nostra famiglia ha vissuto qualcosa che nessuna famiglia dovrebbe mai affrontare… È incredibilmente difficile dirlo… La nostra Victoria è morta”.

“Se ne è andata troppo presto e da allora la nostra famiglia è stata completamente devastata. Ci manca. Più di ogni altra cosa in questo mondo. La nostra famiglia non sarà più la stessa. La vita non sarà più la stessa. E per favore, controllate i vosti cari. Continuate a controllarli. Abbracciateli e dite loro quanto significano per voi. Non si sa mai”.

Anche il CEO di One Championship, Chatri Sityodtong, ha reso omaggio all’atleta con un post: “Ho conosciuto Victoria quando aveva 11 anni. L’ho vista fiorire nel corso degli anni come artista marziale e come essere umano. Mi ricorderò sempre di aver pensato quanto fosse saggia, riflessiva e altruista al di là dei suoi anni. Naturalmente, era una prodigiosa artista marziale anche allora, ma si poteva scorgere molto di più. Victoria aveva il cuore dell’oro più puro ed una mente brillante. Si prendeva cura degli altri prima di se stessa. Voleva usare la sua vita per aiutare il mondo“.

Victoria Lee, 2022 sabbatico per finire gli studi

Victoria Lee, definita “Il Prodigio“, si stava preparando a tornare a competere dopo un 2022 in cui non aveva lottato per finire gli studi ed ottenere il diploma al liceo.

La giovane stava preparando un ritorno in grande stile e si stava allenando duramente in palestra, riportano i media americani: avrebbe dovuto disputare il suo quarto match in One Championship il prossimo 13 gennaio.

Victoria Lee: la sua breve (e brillante) carriera

Victoria, originaria delle Hawaii, aveva un record di 3 vittorie e zero sconfitte, e aveva battuto tutte le rivali prima della fine del tempo. Aveva fatto il suo debutto nel febbraio 2021, a 17 anni, superando per submission Sunisa Srisan, poi aveva piegato Luing Wang a luglio 2021.

Il suo ultimo match è stato contro Victoria Sousa, battuta per ko tecnico, quindi la pausa per gli studi. Victoria stava seguendo le orme di sua sorella Angela (sicura che l’avrebbe sorpassata) e di suo fratello Christian, entrambi campioni MMA.