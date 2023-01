Tragedia in motoslitta: muore Ken Block, leggenda del rally

Tragedia in motoslitta: muore Ken Block, leggenda internazionale del rally. Fatale per il 55enne statunitense, vincitore degli X-Games, un incidente durante un’uscita nel suo ranch a Park City, nello Utah.

Soprattutto, nel mondo dei motori, Block è passato alla storia per i video della serie “Gymkhana“, in cui lo si vedeva protagonista evoluzioni straordinari, al limite della follia. Oltre al successo negli X-Games, Block ha preso parte alla alla Dakar e al Mondiale WRC, oltre ad essere stato cofondatore del marchio di scarpe da skate “DC Shoes”. Lo scorso mese di ottobre aveva “girato” la sua ultima “Gymkhana” a bordo di un’Audi elettrica.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo team, “The Hoonigans“. Lascia la moglie Lucy e tre figli. Questo il messaggio della scuderia:

“È con il nostro più profondo rammarico che possiamo confermare che Ken Block è deceduto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, soprattutto, padre e marito. Ci mancherà incredibilmente. Preghiamo tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di grandissimo dolore“.