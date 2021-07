Tragedia nella Nhl: morto Kivlenieks per un petardo

Lutto nel mondo della Nhl. Matiss Kivlenieks, portiere dei Columbus Blue Jackets, è deceduto all’età di 24 anni. La morte è avvenuta in seguito a un incidente mentre stava festeggiando il 4 luglio, a causa di un petardo si è accidentalmente acceso e lo ha centrato mentre cercava di allontanarsi. Il portiere lettone si trovava in una vasca idromassaggio durante l’esplosione.

“Siamo addolorati e scioccati per la morte di Matiss – si legge in un comunicato di Columbus – Kivi era uno splendido ragazzo che aveva sempre il sorriso sulle labbra e una buona parola per tutti”. Prima di gara 4 tra Canadiens e Lightning è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Kivlenieks.

OMNISPORT | 06-07-2021 13:36