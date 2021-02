Traguardo storico in Inter-Lazio: Handanovic fa 500 in Serie A

Samir Handanovic entra in un club molto esclusivo. Il portiere e capitano dell’Inter, partendo titolare contro la Lazio, ha raggiunto la presenza numero 500 in Serie A nella sua carriera.

Portato in Italia dall’Udinese nel 2005, il portiere sloveno ha iniziato la sua carriera in Friuli, esordendo il 15 maggio 2005, prima di un paio di prestiti tra Treviso e proprio Lazio.

Dopo una stagione al Rimini in Serie B, si è imposto come titolare, prima di passare in nerazzurro nell’estate 2012. Da nove anni difende la porta dell’Inter e ne è anche diventato capitano.

Oggi, proprio da ex, la presenza numero 500 nella massima serie italiana. A 36 anni compiuti lo scorso luglio e con tutta l’intenzione di continuare a parare.

14-02-2021