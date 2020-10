Traorè convocato da Spagna e Mali: ora dovrà scegliere

Due nazionali si contendono Adama Traoré, calciatore spagnolo del Wolverhampton ma i cui genitori sono originari del Mali.

E proprio il Mali ha convocato Traorè nella speranza che il giocatore preferisca la nazionale africana alla Spagna, nonostante anche Luis Enrique abbia chiamato l’esterno del Wolverhampton.

Peraltro non si tratta della prima convocazione di Traorè con la Spagna ma, nelle due precedenti occasioni, il giocatore era stato costretto a dare forfait una volta per infortunio e un’altra perché risultato positivo al Covid-19.

Stavolta invece Traorè dovrà fare una scelta, scelta che in realtà avrebbe già preso come ricordato da Luis Enrique. “Lui vuole giocare per la Spagna, anche se bisogna rispettare le decisioni di chi eventualmente preferisce un altro Paese”.

Intanto la FIFA da poche settimana ha cambiato la regola per i calciatori che hanno il doppio passaporto. Adesso infatti si potranno giocare tre partite con una nazionale e poi eventualmente sceglierne un’altra, ma a patto che le prime gare si siano giocate entro i 21 anni e che tra una partita con una nazionale e con un’altra passino almeno tre anni.

OMNISPORT | 02-10-2020 17:15