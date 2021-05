Travaglia batte Paire: il francese sbotta e scatta una foto in campo

Stefano travaglia ha avuto la meglio su Beonit Paire 6-4 6-3 agli internazionali Bnl d’Italia. Il tennista francese però ha rubato la scena all’azzurro. Durante il match, il giudice di sedia chiama al transalpino una palla fuori: Paire impazzisce e tira fuori il cellulare per scattare una foto al segno lasciato dalla pallina. “Non si può fare, prendi una multa”, gli dice Bernardes.

Pronta la risposta di Paire: “Quant’è? La pago. Se questa palla è fuori io salto dalla cima dello stadio”. Nella conferenza stampa post match, Paire ha spiegato il suo malumore visto in campo: “Sono arrivato ieri sera – ha detto il barbuto giocatore – e mi hanno messo a giocare la mattina alle 10, a porte chiuse. Ho fatto il vaccino due giorni fa, ho ancora male al braccio, non mi piace giocare in questa situazione. Non è il problema della palla dentro o fuori è proprio che non mi piace questa situazione. Io mi alleno, solo che non piace giocare così. Comunque siete solo voi giornalisti a dire che sono messo male, alla fine la mia classifica resta buona. Sono pur sempre 35 al mondo”.

Il vincitore resta comunque Travaglia, che al secondo turno affronterà il uno tra Shapovalov e Majchrzak.

OMNISPORT | 10-05-2021 15:38