Travis Diener vede una chance contro Milano

Per Travis Diener la Vanoli Cremona ha una chance contro l’Olimpia Milano, avversaria nei quarti di finale di Coppa Italia.

"Milano è una squadra veramente forte con tanti buoni giocatori, ma non penso che Cremona domenica scorsa abbia giocato la partita migliore possibile contro l’Armani. Credo che abbiamo le nostre chance. Sappiamo che ci aspetterà una battaglia e sappiamo che non sarà facile. Dovremo giocare in maniera fisica. Nell’arco di una partita ci sono sempre alti e bassi, ma saremo pronti", sono le parole del play a Tuttosport.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 12:52