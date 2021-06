Tre club sul nerazzurro, gli interisti tifano per l’addio

Abbattere il monte ingaggi e assicurare all’Inter di Simone Inzaghi i rinforzi adeguati per difendere il titolo di campioni d’Italia. Non è un compito facile quello che sta affrontando Beppe Marotta, ma a quanto pare ci sono notizie positive in arrivo per i nerazzurri.

Tre club su Vidal

Secondo Nicolò Schira, infatti, tre club stranieri sarebbero interessati a un giocatore che pesa parecchio sul monte ingaggi dell’Inter ma che non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore nerazzurro. “Non solo l’Olympique Marsiglia, anche il Trabzonspor e il Besiktas hanno chiesto informazioni su Arturo Vidal – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – che si prepara a lasciare l’Inter in estate. Il suo stipendio è troppo alto (6,5 milioni di euro) e non rientra nei piani di Simone Inzaghi”.

Considerando che il 34enne cileno ha un contratto fino a giugno 2022, quella lanciata da Schira rappresenta un’ottima notizia per l’Inter. I tifosi, infatti, sperano che Vidal possa accettare una delle proposte sul tavolo e liberare spazio per giocatori più giovani e meno costosi per le casse del club.

Gli interisti sperano nell’addio

“L’unica cosa buona che ha fatto da quando è arrivato è il goal alla Juve, per il resto solo casini. Magari partisse”, commenta su Facebook Cuore NZ. “Questo è stato un capolavoro di Conte, spero che rimpiangerà le cretinate che ha fatto, una su tutte di aver abbandonato la nave sul più bello…”, aggiunge Claudio accusando l’ex allenatore dell’Inter.

“Che se lo porti dietro mister Conte”, aggiunge Marco. Stessa opinione per Sebastiano: “Un altro regalo di Mister Conte che ci rimane sul groppone. Grandeeee Mister… un esempio di grande manager”. Klean, invece, fa notare le disparità di ingaggio con un giocatore molto amato dai tifosi: “Lui prende 6,5 e a Lautaro vogliono dare 4,5 più bonus, ma che schifo”.

SPORTEVAI | 16-06-2021 13:17