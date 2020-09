“Tre esuberi in partenza", gli interisti esultano sul web

Viaggia a rilento il mercato dell’Inter, ma viaggia, come dimostrato dall’affare Kolarov. E presto la campagna acquisti del club nerazzurro potrebbe cambiare passo, almeno secondo Nicolò Schira, che su Twitter ha parlato di tre possibili cessioni che aiuterebbero l’Inter a ridurre l’organico e alleggerire il monte ingaggi, favorendo il lavoro in entrata di Beppe Marotta.

Tre nerazzurri in uscita secondo Schira

“Possibile asse di mercato tra Inter e Betis – ha twittato il giornalista della Gazzetta dello Sport – : il ds Cordon ci prova per Joao Mario. Il centrocampista portoghese piace molto al tecnico Pellegrini. Agli andalusi proposto anche Dalbert (seguito anche dal Sassuolo), che però è extracomunitario”.

Il portoghese e il brasiliano, dunque, potrebbero partire in direzione Liga. Ma c’è anche un altro nerazzurro che presto potrebbe essere ceduto. “Il Genoa stringe per Andrea Ranocchia: offerto un biennale con opzione per il terzo anno da 1,5 milioni netti a stagione più premi”, scrive in un altro tweet Schira.

Gli interisti esultano per gli addii degli esuberi

Notizie che vengono accolte con favore dai tifosi nerazzurri. “Si gode”, commenta soddisfatto Antonio, mentre Michele chiede: “Ma se parte Ranocchia arriverà un nuovo difensore?”.

Mweilx ci va giù pesante nel commentare le possibili cessioni di Joao Mario e Dalbert al Betis: “Ma cos’è? Una discarica?”. “Nicolò guardami negli occhi e dimmi che non menti”, aggiunge Dioniso.

Abdlh, invece, si augura che il Betis prenda entrambi i giocatori per velocizzare la campagna acquisti dei nerazzurri. “Se riusciamo a scaricarli entrambi alla stessa squadra riusciremmo a guadagnare tempo in questa finestra di mercato che è davvero breve”.

SPORTEVAI | 09-09-2020 10:05