Tre negativi al Torino: potrebbero partire per Crotone

Il Torino vede la luce in fondo al tunnel. Domani i granata torneranno in campo e sfideranno il Crotone allo Scida, dopo non aver giocato le gare contro il Sassuolo e contro la Lazio a causa delle molte positività al Covid-19.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, degli otto calciatori positivi in tre potrebbero rientrare già per la partita di domenica ed essere regolarmente a disposizione di Davide Nicola.

Daniele Baselli, Nicola Murru e Alessandro Buongiorno dovranno superare tutti i controlli per ottenere l’idoneità sportiva entro l’ora di pranzo e potersi aggregare al gruppo che nel pomeriggio partirà per Caselle alla volta della Calabria.

Un iter lungo, come previsto dal protocollo, già iniziato ieri pomeriggio e che nella mattinata di oggi si dovrebbe completare. Per dare a Nicola anche delle alternative tattiche a una squadra in logica difficoltà, ma che stringe i denti.

OMNISPORT | 06-03-2021 09:07