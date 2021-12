Tre punti importanti, ma i tifosi della Roma ne hanno per tutti

13-12-2021 22:58

La Roma supera lo Spezia all’Olimpico con un gol per tempo e torna al successo dopo le sconfitte con Bologna e Inter. I gol di Chris Smalling e Roger Ibanez, permettono a José Mourinho di tornare a respirare e agganciare la Juventus in classifica, ma i tifosi non mancano di criticare la gara non priva di sbavature dei giallorossi, che concedono tanto agli ospiti, specie nella ripresa. Ancora alle prese con le tante assenze, su tutte: Pellegrini per infortunio, Zaniolo e Mancini per squalifica.

Roma, terrore all’Olimpico

Nella prima frazione, la Roma trova il vantaggio lampo con l’incornata di Smalling, al 25′, però un tifoso giallorosso accusa un malore in Curva Sud, viene rianimato sugli spalti e trasportato al Gemelli. Sull’Olimpico cala un silenzio spettrale e sui social in tanti dedicano un pensiero allo sfortunato tifoso. C’è chi scrive: “Atmosfera surreale in Curva Sud: un tifoso si è sentito male, nessuno canta più. Angoscia vera” e ancora: “Il pensiero adesso va al tifoso che ha accusato un malore in Sud durante il primo tempo”, “Incrociamo le dita. Forza ragazzo ora tifiamo per te! Daje!”.

Roma, Abraham sotto processo

Tornando al match, a un soffio dal riposo, Abraham colpisce l’ennesimo legno di questa stagione e i tifosi non perdonano. Qualcuno commenta: “Aooo è lo Spezia Ehh! Magnamose un altro gol! Abraham prende più legni di un falegname me!” e ancora: “…e niente! Abraham fa ancora palo!”. In tanti criticano l’inglese ex Chelsea: “Capace solo a prendere pali e traverse sto bidone“, scrive un altro tifoso e, quando nella ripresa, Provedel si supera sul tocco da due passi, è ancora Abraham a finire sotto tiro: “Non segna nemmeno con le mani questo qui”.

Tifosi della Roma non soddisfatti

Dopo il raddoppio di Ibanez, la Roma rallenta e, nel momento di massima spinta dello Spezia, i tifosi non ci stanno. C’è chi commenta: “Che pena questa Roma. Sta giocando con lo Spezia che si trova in zona retrocessione”, e chi si chiede: “Non capisco come facciamo a stare 2-0 quando il risultato più giusto sarebbe 0-2 per loro“, “Tre punti e poco altro. A Bergamo servirà un’altra Roma“.

Nel finale, Afena-Gyan insacca il 3-0, ma controlla con il braccio, si prende il secondo giallo e manda su tutte le furie i tifosi, che se la prendono con il direttore di gara per una prima ammonizione dubbia. Qualcuno scrive: “Un buffone così non l’avevo mai visto! Arbitraggio vergognoso” e ancora: “Se non gli davi il primo giallo che non c’era..”, “Roma mia, vi prego, vi scongiuro che qualcuno lì dentro alzi con garbo la voce. Stasera ammonito Felix per una rimessa laterale. Forse sta a diventa troppo?“.

