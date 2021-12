Sorteggi Champions, ride la Superlega: Juve e Real contro l'Uefa

13-12-2021 18:10

La Superlega torna ad attaccare l’Uefa. Quale occasione migliore dopo il pasticcio dei sorteggi di Champions League, ripetuti dopo un errore del software. Il caos si è venuto a creare dopo il sorteggio Manchester United–Villarreal: Arshavin ha inizialmente abbinato le due squadre, già affrontatesi ai gironi. Un equivoco che ha portato a una nuova pesca dall’urna di Nyon.

Champions, furia Real Madrid

Il Real Madrid, già prima del secondo sorteggio Champions, non aveva accettato la ripetizione, poiché l’errore è stato commesso dopo l’estrazione dei blancos, che avevano pescato il Benfica. Gli animi erano già caldi, si sono poi ovviamente surriscaldati dopo la seconda urna, con la squadra di Ancelotti che a febbraio dovrà vedersela col Psg di Messi e compagni, l’avversario principale da evitare per chi era arrivato primo nel girone.

“VergUefa” è la parola usata dal Real Madrid, come scrive AS. Un gioco di parole tra vergogna e Uefa. I blancos hanno fatto anche sapere che in giornata ci sarà “una dichiarazione istituzionale” da parte del club. C’è attesa per le parole del numero uno Florentino Perez, che non ha certamente un bel rapporto con l’Uefa e con Ceferin dopo la nascita della Superlega.

Juventus, messaggio social rivolto a Ceferin e Uefa

A proposito di Superlega, anche la Juventus ha punzecchiato l’Uefa dopo il pasticcio dei sorteggi di Champions League. Sul profilo social del club bianconero, una faccia imbarazzata ha annunciato la notizia della ripetizione. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono stati più fortunati del Real Madrid, avendo pescato dopo lo Sporting Lisbona il Villarreal. Il messaggio però è rivolto a Ceferin ed è chiaro, questa volta a sorridere è Agnelli con la sua Superlega.

Sorteggi Champions, social scatenati

Anche sui social, diversi tifosi (non solo della Juventus e del Real Madrid) hanno attaccato l’Uefa per questa figuraccia. Le critiche non cesseranno tanto presto, gli ottavi di Champions League sono iniziati con due mesi di anticipo.

OMNISPORT