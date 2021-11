Trek-Segafredo, Dario Cataldo è l’11° innesto per il 2022

08-11-2021 18:02

La Trek-Segafredo aggiunge un tassello di grande esperienza al proprio roster per la prossima stagione ingaggiando Dario Cataldo.

Reduce da due anni alla Movistar, l’abruzzese classe 1985 ha firmato un contratto di un anno e andrà a rimpolpare la già nutrita schiera di azzurri presenti all’interno della squadra americana, team dove Cataldo troverà i connazionali Giulio Ciccone, Jacopo Mosca, Antonio Tiberi, Matteo Moschetti, Gianluca Brambilla e Filippo Baroncini.

“Approdo alla Trek-Segafredo dopo diversi anni in cui ho consolidato la mia posizione di regista e di gregario affidabile. È un ruolo in cui mi vedo ancora bene, grazie all’esperienza maturata in grandi squadre e al fianco di leader forti. Credo che i miei anni da pro siano un valore aggiunto per questo gruppo” ha detto Cataldo dopo l’annuncio della firma.

“In Trek-Segafredo troverò anche un amico e compagno di allenamento, un abruzzese come Giulio Ciccone. L’ho visto diventare un ciclista nella stessa squadra in cui ho iniziato a pedalare, mio padre è stato uno dei suoi primi allenatori. Ci conosciamo bene e sarà un piacere pedalare nella stessa squadra in un momento chiave della sua carriera” ha affermato il nativo di Lanciano riguardo alla convivenza con lo scalatore chietino.

OMNISPORT