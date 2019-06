Treviglio si tiene stretta Vertemati

Le voci di mercato lo davano tra i papabili per la sostituzione di Nicola Brienza a Cantù, ma la dirigenza della Blu Basket stupisce tutti e non molla il suo condottiero: Adriano Vertemati, dopo la splendida stagione conclusasi con la semifinale playoff, firma il prolungamento del contratto che lo vedeva, comunque, legato a Treviglio ancora per una stagione.

Il presidente Gianfranco Testa si assicura, così, il coach milanese per un triennio, prolungando la collaborazione a tutto il 2021/22.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 10:36