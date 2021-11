Trezeguet, futuro da dirigente: candidato a vicepresidenza River Plate

04-11-2021 15:47

La suggestiva ipotesi potrebbe tramutarsi in realtà nel giro di poche settimane. I protagonisti sono David Trezeguet e il River Plate che potrebbero tornare ad incrociare le rispettive traiettorie.

L’ex attaccante della Juventus pianifica un futuro da dirigente e ha messo nel mirino la prospettiva di diventare il nuovo vicepresidente del club argentino.

Dopo aver chiuso la sua parentesi juventina in qualità di Brand Ambassador, l’ex centravanti transalpino – oltre all’acquisizione del diploma da direttore sportivo – è stato inserito nella lista di Antonio Caselli, candidato al ruolo di presidente del club biancorosso.

Le elezioni si terranno il prossimo dicembre e decreteranno il successore dell’attuale numero uno del club Rodolfo D’Onofrio che lascerà l’incarico dopo otto anni di mandato.

Per Trezeguet si tratterebbe di un gradito ritorno, seppur in vesti diverse: l’ex bianconero, infatti, ha militato nel club di Buenos Aires dal gennaio del 2012 al giugno del 2013, segnando 17 goal in 37 gare ufficiali.

