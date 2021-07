Trezeguet svela: "Ronaldo? C'è stato qualche problema con i compagni"

Poche cose sono identiche nell’immaginario collettivo come David Trezeguet con la maglia della Juvenuts: da qualche giorno, però, il francese ha deciso di lasciare il club bianconero, di cui è stato negli ultimi anni ambasciatore, e affrontare nuove sfide sempre legate al calcio.

In una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante ha raccontato l’esigenza di un cambio generazionale tra i dirigenti del club d’europa, parlando della sua esperienza alla Juventus e delle strategia del club bianconero: “Voglio reinserirmi nel calcio. Ora ci sono allenatori giovani, ma non molti dirigenti giovani: penso che siamo all’inizio di un cambio generazionale. E poi perché devo dimostrare a me stesso di poterlo fare”.

Un ruolo chiaramente diverso rispetto a quello ricoperto fin qui da Trezeguet, che analizza da un’ottica differente, quella dirigenziale, i movimenti in casa bianconera, compreso quello relativo a Cristiano Ronaldo, e ai conseguenti effetti: “L’errore più grande dell’era Agnelli? Lasciare andar via Coman. Il più grande colpo, invece, prendere Cristiano Ronaldo, perché nessuno aspettava CR7 in un club che ha sempre avuto la grande attenzione al bilancio nel dna. Certo, c’è stato qualche problema coi compagni, si è visto, ma ha segnato 100 gol”.

Trezeguet, che di campioni come compagni ne ha avuti tanti, sa quanto sia difficile gestire una personalità forte come quella di Cristiano Ronaldo: serve molto più di una o due indicazioni in campo, per far sì che tutto vada per il meglio.

“Nessuno come Zidane ha saputo gestirlo. Forse alla Juve è mancato un certo dialogo. Un allenatore può prendere un giocatore, fargli vedere una partita e dire: ‘Guarda, hai camminato per 90 minuti. Dammi una mano a vincere’: ci sono giocatori che ti fanno vincere e non puoi averli contro. Ronaldo ti fa vincere, e anche Dybala; altri, con tutto il rispetto, meno”.

Tra passato, presente e futuro: il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e l’assenza di Alessandro Del Piero in società:

“La Juve in questa stagione ha rischiato di non andare in Champions per uno 0-3 con il Milan. Con Allegri non sarebbe successo. Del Piero? Non so perché Del Piero non sia alla Juve. E’ per l’ultimo rinnovo di contratto? Non lo so, una cosa così però per me si può sistemare prendendo un caffè insieme”.

OMNISPORT | 03-07-2021 12:32