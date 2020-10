Trieste mette al centro Delia

Vestirà il numero 12, porta in dote 209 centimetri e 111 chili di peso. Sono questi i numeri di Marcos Nicolás Delía, nuovo acquisto in casa Allianz Pallacanestro Trieste che andrà da subito a rinforzare il reparto lunghi di coach Eugenio Dalmasson.

“Marcos è un giocatore che interpreta il ruolo classico del pivot – ha sottolineato il timoniere dell’Allianz Trieste – in grado di proporsi in post basso per i compagni come di portare dei pick and roll. E’ dinamico, abile in avvicinamento a canestro, potendo contare su buoni fondamentali e sull’uso di entrambe le mani. Ci si è presentata l’opportunità di portarlo a Trieste e, viste le difficoltà degli infortuni, l’abbiamo colta, perché si tratta di una delle migliori opzioni che il mercato aveva da offrire: conosce bene il campionato italiano ed ha un’esperienza internazionale comprovata. Vorrei infine ringraziare la società, che in un momento difficile ha voluto fare un’operazione di questo tipo, dimostrando, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di voler fare le cose nel migliore dei modi senza lasciare nulla di intentato”.

OMNISPORT | 12-10-2020 19:23