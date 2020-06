Tris del Real, Marcelo si inginocchia

Il Real Madrid riparte in campionato superando per 3-1 l'Eibar allo stadio Alfredo Di Stefano e tiene il passo della capolista Barcellona, a -2. Nessun problema per i blancos, a segno nel primo tempo con Kroos, Ramos e Marcelo, che esulta inginocchiandosi per omaggiare George Floyd, l'afroamericano morto dopo un fermo di polizia lo scorso maggio a Minneapolis.

Nella ripresa calo fisico del Real, l'Eibar segna la rete della bandiera al 60' con Bigas.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 22:35