Trofeo Laigueglia 2021: parterre stellare per la prima corsa italiana dell’anno

Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione ciclistica italiana, che si aprirà domani 3 marzo con la 58esima edizione del Trofeo Laigueglia. Quest’anno la piccola classica ligure ha attratto l’attenzione di tantissimi big che si sfideranno sul classico percorso tra il mare e i monti del savonese, lungo i 203 chilometri con partenza e arrivo a Laigueglia, e dove le ascese di Colla Micheri e Capo Mele decideranno le sorti della corsa.

Al via ci saranno nomi importanti del panorama ciclistico mondiale: Vincenzo Nibali, il vincitore uscente Giulio Ciccone, entrambi super capitani della Trek-Segafredo con Gianluca Brambilla e Bauke Mollema, Egan Bernal con Michal Kwiatkowski per la Ineos Grenadiers, Mikel Landa, Sonny Colbrelli e Pello Bilbao, le punte della Bahrain Victorius, Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Davide Ballerini assieme ad Andrea Bagioli per un’agguerritissima Deceuninck-Quick Step, e tanti ma tanti altri campioni.

La partenza del Trofeo Laigueglia 2021 è prevista alle ore 11.00

OMNISPORT | 02-03-2021 14:52