Trofeo Laigueglia: vittoria di Polanc e tripletta UAE Team Emirates

02-03-2022 16:45

Il Trofeo Laigueglia, classica gara d’apertura del calendario italiano, è stato vinto da Jan Polanc. Il 29enne sloveno portacolori della UAE Team Emirates, vincitore di due tappe del Giro d’Italia nel 2015 e nel 2017 e maglia rosa per due giorni nel 2019, è piombato all’ultimo chilometro prima del traguardo di Laigueglia insieme allo spagnolo della Ineos Grenadiers Carlos Rodriguez sui tre uomini che erano in testa, i suoi due compagni di squadra Juan Ayuso e Alessandro Covi e Lorenzo Rota della Intermarche-Wanty-Gobert e li ha piantati in asso andando a vincere. Per la UAE è stata tripletta perché lo spagnolo Ayuso e Covi hanno battuto Rota per il secondo posto mentre Rodriguez si è rialzato.

OMNISPORT