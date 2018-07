Troiano è conteso in C

Sono già passati i titoli di coda per l’avventura di Michele Troiano con la Virtus Entella: l’esperto centrocampista, reduce da cinque stagioni a Chiavari, ha molto mercato in serie C.

Il Vicenza Virtus di ‘mister Diesel’ Rosso, che ha sorpassato la Ternana, ha ora una rivale di tutto rispetto: si sarebbe fatto avanti anche il Pisa, altro club che punta con decisione alla promozione in cadetteria. A riferirlo è il Secolo XIX.

Cresciuto nel Monza il classe 1985 ha giocato anche in serie A, con il Chievo.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 16:05