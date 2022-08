Troppa Inter per la Cremonese: a San Siro è 3-1

30-08-2022 22:53

Dopo la sconfitta contro la Lazio, i nerazzurri ripartono dai settantamila di San Siro vincendo per 3-1 contro una Cremonese comunque da applausi che è riuscita a mantenere alto il baricentro con un pressing asfissiante. Il primo gol, realizzato al 12′ è frutto di un buon contropiede che ha portato al tiro Dzeko, murato da Radu, che poi non può nulla sul tap-in di Correa. Il secondo gol deriva da una palombella di Calhanoglu che pesca Barella ben posizionato al limite dell’area, calcia al volo e non dà scampo al portiere grigiorosso; siamo al 38′. Nel secondo tempo l’Inter sembra accontentarsi, ma Inzaghi non ci sta: fuori Correa e dentro Lautaro. Il nazionale ci impiega undici minuti ad entrare nel tabellino dei marcatori, con un sinistro incrociato che non lascia scampo a Radu, per un eurogol realizzato al 76′. Nel finale del match arriva il gol della Cremonese per mano di Okereke con un bel destro a giro da fuori area, con la palla che si infila sotto l’incrocio alla sinistra di un incolpevole Handanovic.