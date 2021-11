Tsitsipas ha già chiaro come migliorare per il 2022

01-11-2021 18:33

È uno Stefanos Tsitsipas ben consapevole del suo livello e dei miglioramenti ancora da fare quello che ha parlato alla vigilia del Masters 1000 di Parigi Bercy, una manifestazione in cui dopo le delusioni degli ultimi due Slam disputati proverà a dire la sua.

“La sconfitta al Roland Garros mi ha toccato, poi i risultati negli ultimi due Slam non sono stati straordinari ed ora ho altri due tornei da giocare, voglio che il mio atteggiamento sia ‘omicida’” ha affermato il greco.

“Devi avere questo atteggiamento contro i migliori al mondo, loro sono tutti egoisti e vogliono tutto per sé. Devo essere anche io così, lasciando la mia vita privata fuori e diventando così in campo” ha proseguito il numero 3 del mondo prima di spiegare ciò su cui proverà a migliorare a breve termine.

“Ci sono alcune cose che posso sviluppare e migliorare nel 2022, certamente penso che posso essere più professionale. Non vedo l’ora di mostrare quel livello in più e prestare maggiore attenzione ai dettagli e concentrarmi sugli aspetti dove posso migliorare. Ogni anno che passa cerco di aggiungere qualcosa in più al mio repertorio, mantenere le mie migliori qualità ed anche eliminare certe cose sia dentro che fuori dal campo” ha chiosato il 23enne ellenico, deciso a fare un ulteriore salto in avanti per performare al top la prossima stagione.

OMNISPORT