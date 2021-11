Tsitsipas operato al gomito: parte la rincorsa agli Australian Open

25-11-2021 15:39

La stagione di Stefanos Tsitsipas si è conclusa sotto i ferri. Il tennista greco, numero 4 del mondo, è stato infatti operato al gomito sinistro in Svizzera.

L’intervento, che si è svolto in gran segreto e del quale Tsitsipas ha informato fans e addetti ai lavori solo a cose fatte attraverso un post sul proprio profilo Facebook, si è reso necessario dopo il ritiro al quale il finalista del Roland Garros 2021 è stato costretto dopo il primo match delle Atp Finals, perso contro Andrej Rublev.

Si apre a questo punto il dilemma sui tempi di recupero. Nel proprio post Tsitsipas ha anticipato che tornerà ad allenarsi già tra due settimane a Dubai per farsi trovare pronto in vista del primo Slam della stagione, gli Australian Open, in calendario tra il 17 e il 30 gennaio.

“Le cose spesso sono più difficili prima di diventare facili, ma in ogni battaglia possiamo costruire la nostra storia, unica – ha scritto Tsitsipas – In alcuni giorni la vita è tutta concentrata sui sogni, sulle speranze e i programmi per il futuro. Ci sono alcuni giorni invece in cui consiste solo nel mettere un piede davanti all’altro, e va bene anche questo. Sono concentrato su un futuro più sano e felice. Prossima tappa, la preparazione a Dubai fra due settimane e poi puntiamo all’Australia”.

OMNISPORT