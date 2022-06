Tsitsipas vince a Maiorca, Fritz a Eastbourne

25-06-2022 18:24

Nono titolo in carriera nel circuito maggiore ATP e primo sull’erba per Stefanos Tsitsipas, che vince a Maiorca piegando per 7-2 al tie-break del terzo set col punteggio totale di 6-4 3-6 7-6(2) lo spagnolo Roberto Bautista Agut dopo oltre due ore e mezza. Finisce al tie-break del terzo set, per 7-4, anche la finale dell’ATP di Eastbourne, sempre sull’erba, un derby tutto statunitense tra Taylor Fritz e Maxime Cressy vinta dal primo in due ore e un quarto col punteggio 6-2 6-7(4) 7-6(4). Per il figlio di Kathy May, top 10 negli anni settanta, è il terzo titolo in carriera.