Prima vittoria in un Masters 1000 per Stefanos Tsitsipas che nella finale di Montecarlo batte con un doppio 6-3 il russo Andrey Rublev in un’ora e 10 minuti di gioco. Finale senza storia con il greco che ha strappato tre volte il servizio a Rublev, nel secondo game del primo set e nel terzo e nel nono del secondo, e lui non l’ha mai perso. Tsitsipas domani rimarrà al numero 5 del mondo mentre Rublev salirà dal’8 al 7, suo nuovo best ranking.

OMNISPORT | 18-04-2021 16:15