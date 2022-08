Tuffi, verso gli Europei. Bertone: "Stiamo finalizzando il lavoro"

02-08-2022 10:59

Manca poco agli Europei di Roma di nuoto. Spazio anche ai tuffi dal 15 al 21 agosto nel parco del Foro Italico.

Lo scorso anno gli azzurri a Budapest hanno portato a casa 7 medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi) . Dal 18 al 20 agosto invece per la priva volta a livello continetale l’High Diving con lo spettacolo dei voli da 27 metrti (uomini) e 20 metri (donne).

A presentare la rassegna il D.T Bertone: “Ho convocato sei maschi e sei femmine. Attualmente Elena Bertocchi è un punto interrogativo, se riusciamo a metterla in sesto gareggerà nel trampolino da 1 metro, dove è campionessa d’Europa in carica, e forse anche nel sincro 3 metri donne con Chiara Pellacani. Per la gara da 3 metri ci sarà Elisa Pizzini, che eventualmente farà da riserva alla Bertocchi nelle altre gare. Dopo gli Assoluti di Bolzano, in questi ultimi giorni stiamo finalizzando con gli allenamenti tutto il lavoro fatto per quelli che stanno bene e stiamo cercando di tirare fuori dall’infermeria anche Eduard Timbretti Gugiu, qualificato nella gara individuale nella piattaforma, e Sarah Jodoin Di Maria che ha avuto problemi alla spalla e al gomito dopo i mondiali. Da domani fino all’8 agosto siamo a Napoli, il 9 rientriamo e rimaniamo a Roma fino agli europei. Noi copriremo tutte le gare e sappiamo che in qualsiasi prova abbiamo buone chance. Mi auguro che faremo le nostre migliori gare. Il primo obiettivo fondamentale è entrare in finale, poi una volta in finale dobbiamo giocarci tutte le carte.Santoro è un ottimo atleta, il futuro è lui. Agli europei gareggerà soltanto nel sincro misto con la Pellacani dove sono campioni in carica. Nelle altre specialità non rispetta purtroppo i limiti imposti come da regolamento dalla federazione per essere preso in considerazione. Dal prossimo anno lavoreremo insieme per inserire i coefficienti giusti nei suoi tuffi dal trampolino individuale e anche nel sincro uomini con Stefano Belotti, così da essere selezionabili per tutte le prove internazionali”