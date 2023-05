Nel massimo campionato spagnolo si disputa la trentaseiesima giornata: si comincia con Celta Vigo-Girona, Real Sociedad-Almeria e Valladolid-Barcellona

23-05-2023 08:57

Non ancora adeguatamente affrontato gli inqualificabili di razzismo occorsi al Mestalla di Valencia nei confronti dell’attaccante del Real Madrid Junior Vinicius, in Spagna è già tempo di tornare in campo in vista del trentaseiesimo e terzultimo turno della Liga l’ultimo previsto a livello infrasettimanale. A tre giornate dalla fine, già ssegnato (da tempo, per la verità) il titolo – al Barcellona -, tre posti Champions (ai blaugrana si aggiungono Atletico e Real Madrid e una retrocessione, quella dell’Elche, ultimissimo a 20 punti.

Nella zona europea dal quarto e ultimo posto Champions a quello riservato all’accesso alla prossima edizione di Conference League, troviamo – a 270′ dalla fine – Real Sociedad a quota 65, Villarreal 60, Betis 56 e Athletic Bilbao 50. Attenzione, però che, quantomeno per il settimo posto, sono ancora in corsa Girona e Siviglia a quota 48, anche se – va specificato – gli andalusi hanno la grande possibilità di rientrare nel discorso Champions vincendo la finale di Europa League in programma contro la Roma alla Puskas Arena di Budapest mercoledì 31 maggio. Speranze europee inferiori, ma comunque ancora vive per Osasuna (47 punti), Raio Vallecano (46) e Maiorca (44). Zona retrocessione: seguiranno l’Elche altre due squadre tra l’Espanyol attualmente penultimo a 34, Valladolid e Getafe 35, Cadice 38 e Celta Vigo e Almeria 39, Valencia a 40.

Questa sera si disputeranno le prime tre partite, ovvero Celta Vigo-Girona e Real Sociedad-Almeria entrambe alle 19,30, insieme a Valladolid-Barcellona alle 22. Domani, mercoledì 24 maggio, tre partite alle 19,30: Elche-Siviglia, Real Madrid-Rayo Vallecano e Villarreal-Cadice. Alle 22, quindi, spazio a Betis Siviglia-Getafe ed Espanyol-Atletico Madrid. Chiusura di programma giovedì 25 con Maiorca-Valencia alle 21,30 e Osasuna-Athletic Bilbao alle 21,30.