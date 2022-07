Tutta la felicità di Fabio Fognini

20-07-2022 12:37

Non capita tutti i giorni di poter celebrare un traguardo importante come 400 vittorie su un campo da tennis.

Eppure Fabio Fognini ce l’ha fatta. Dopo aver eliminato Aljaz Bedene, sconfitto dopo una battaglia con il risultato di 6-3;3-6;7-6(5), ieri il tennista taggiasco si è potuto fregiare di questa importante vittoria personale.

Con grande soddisfazione infatti, Fognini ieri, è diventato il primo italiano dell’era Open a raggiungere 400 vittorie tra i professionisti. A fine gara il tennista azzurro è stato premiato con una targa per le 400 vittorie a livello Atp ed il tennista ligure ha parlato così nel post match: “Se guardo indietro all’inizio della mia carriera, non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Oggi ho 35 anni e, guardando indietro, devo dire che questo è un grande traguardo per me. Di sicuro posso dirmi molto felice”.

Fognini diventa così il 14 tennista in attività a raggiungere quota 400 vittorie in carriera a livello Atp e appunto il primo italiano, una grande soddisfazione pensando che una leggenda del calibro di Adriano Panatta si è fermato a quota 392 successi.