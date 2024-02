Tutti gli sponsor della Serie A: la Juve regina dei guadagni

Lo sponsor tecnico negli ultimi anni si è sempre più trasformato in partner commerciale per le squadre italiane e non solo.

L’importanza di costruire un prodotto che possa rispondere a finalità di merchandising e di vendita del materiale tecnico ha portato le società a scegliere con attenzione il brand a cui associarsi per costruire anche uno storytelling e una narrazione che possano valorizzare le principali leve di marketing.

La competizione diventa sempre più elevata in un mercato che non può guardare ai soli confini nazionali ma deve espandersi anche oltre e ragionare per intercettare un pubblico sempre più internazionale.

Oltre al partner tecnico, le iniziative si allargano anche a brand che “acquistano” lo spazio da front jersey sponsor, posizionandosi sulle maglie delle squadre e ottenendo una visibilità elevata in tutti le situazioni d’uso della maglia, partendo logicamente dall’evento della partita ufficiale.