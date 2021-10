Tutti pazzi per Jannick Sinner, l'omaggio del web è commovente

30-10-2021 08:27

Un’impresa straordinaria e la sensazione che il mondo del tennis italiano e i suoi tifosi stiano assistendo a qualcosa di storico. Jannick Sinner firma l’ennesima impresa della sua giovanissima carriera battendo in due set il norvegese Casper Ruud e centrando la semifinale del Vienna Open.

Sinner: un’impresa per il tennis italiano

Jannick Sinner tornerà in campo per le semifinali del torneo ma con la consapevolezza di aver centrato un obiettivo storico visto che da lunedì prossimo entrerà nella Top10 della ATP. Per lui si avvicina un traguardo straordinario, quello delle Finali Atp di Torino, mentre il tennis italiano può mettere a segno un successo storico visto che per la prima volta ci saranno due tennisti del nostro paese tra i migliori 10 tennisti al mondo.

Sinner celebrato dai social

La vittoria conquistata da Sinner risuona fortissima sui social. Il tennista italiano viene celebrato dai tifosi che lo considerano come uno dei grandi predestinati di questo sport. “Da tennista non posso che ammirare e fare i complimenti a questo meraviglioso atleta”, scrive Giacomo. Sono tanti i tifosi che puntano su un 2021 da sogno per lo sport italiano: “2 tennisti italiani nei primi 10 al mondo. Mai accaduto nella storia. 2021 non finire mai”.

Sui social c’è chi guarda ai margini di miglioramento del ragazzo di San Candido: “E’ arrivato nei Top20 senza servizio e volte. Non so come in due mesi ha messo dentro un servizio da 10-12 ace a partita. Vale già così i migliori cinque al mondo. Appena impara a rete prende l’astronave e saluta tutti”. E ancora: “Incredibile la crescita esponenziale di Sinner in così poco tempo, questo ragazzo ha un talento naturale impressionante, ma soprattutto è seguito da gente serissima”.

Nei mesi scorsi Sinner non era stato esente da critiche soprattutto quando aveva deciso di non prendere parte alla spedizione olimpica a Tokyo in quanto in un brutto momento di forma. E ora c’è chi vuole vendicarsi di quelle critiche: “Chissà dove saranno ora tutti quelli che criticavano Sinner a luglio perché non aveva partecipato alle Olimpiadi. Ah ovvio. Sul carro dei vincitori. Forza Jannick. Sempre più vicino all’obiettivo”. E c’è chi risponde alle critiche ricevute anche a Wimbledon: “Io me li ricordo quelli che quando è andato fuori al primo turno a Wimbledon lo hanno chiamato sopravvalutato. Vorrei sapere dove sono adesso”.

