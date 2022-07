Tutti vogliono Dybala, ma nessuno lo prende: Inter sempre la priorità

16-07-2022 10:00

Paulo Dybala ha sempre più fretta di conoscere la sua nuova squadra. Superata la metà di luglio, la Joya si sta allenando da solo a Torino dopo la rescissione del contratto con la Juventus, squadra lasciata dopo sette anni di gioie e dolori.

Al momento sul tavolo dell’argentino sembra esserci solo una proposta, e manca ancora quella della squadra che desidera davvero.

Dybala mette fretta all’Inter: più di così la Joya non può fare

Lo ha fatto capire molto più che chiaramente, a dispetto del suo passato da senatore bianconero: Dybala vuole andare all’Inter, la considera la giusta formazione in grado di rilanciare la propria carriera, e anche l’unica in grado di garantirgli lo stipendio che chiede.

La Gazzetta dello Sport riporta chiaramente il pensiero di Dybala, che non intende aspettare ancora tanto: “Inter, io ci sono, non aspettare troppo però, altrimenti…”. Questo il messaggio della Joya, che vuole ancora aspettare i nerazzurri, ma non lo farà per sempre.

Il Napoli sarebbe pronto a fare un’offerta concreta per Dybala

Altra squadra molto interessata a Dybala è il Napoli, che lo prenderebbe in sostituzione di Lorenzo Insigne, volato al Toronto dopo l’accordo raggiunto in primavera. È sempre la Rosea a parlare dei partenopei per Dybala, col DS Giuntoli che, riporta, sarebbe pronto a fare un offerta da 6 milioni di euro all’anno pur di portare l’argentino al Maradona.

La Gazzetta riporta anche un aspetto positivo in questa trattativa. Sappiamo che De Laurentiis vuole per se tutti i diritti d’immagine dei suoi giocatori. Lo sponsor di Dybala è Adidas, sponsor anche del Napoli, e dunque su questo aspetto verrebbe data piena fiducia al ragazzo.

La Roma ha inviato una proposta, al momento per la Joya è no

Come riportato ieri sera tardi da Sky Sport, la Roma avrebbe fatto un’offerta concreta a Dybala. Josè Mourinho lo stima molto, e anche l’ex capitano Francesco Totti spinge per un Dybala in giallorosso.

La sensazione è che la Roma ci possa provare a prescindere dall’affare Zaniolo, ancora in bilico tra la permanenza a Trigoria e il passaggio alla Juventus. Sempre secondo Sky Sport sarebbe un quadriennale da sei milioni di euro a stagione la proposta giallorosa, al momento considerata troppo bassa dal ragazzo e dal suo agente Antun.

Il tempo però scorre, le richieste economiche forse sono troppo alti, e siamo già a metà luglio. Dybala aspetta l’Inter, ma ora c’è una deadline.

