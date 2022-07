Roma e Napoli, nuovi rilanci per Paulo Dybala

13-07-2022 20:13

La Roma insiste. Persiste. E chissà se raggiungerà e conquisterà il sì di uno dei pezzi più pregiati del mercato: parliamo, ancora una volta, di Paulo Dybala.

Il giornalista Cesar Luis Merlo, connazionale di Dybala, rivela di un rilancio importante da parte dei giallorossi, con il DS Tiago Pinto che avrebbe messo sul piatto un’offerta da 6 milioni per quattro anni di contratto.

Dybala inoltre non sarebbe più in contatto con l’Inter, orientata a farsi da parte per non sforare il tetto di spese consentite dal bilancio. La Roma dunque si gioca ora la pole position con il Napoli per firmare l’argentino.

Anche i partenopei – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – avrebbero rilanciato per convincere La Joya. Le cifre? Parrebbero simili a quelle proposte dalla Roma, con De Laurentiis che aveva intenzione di trattenere Koulibaly a cifre simili a quelle che ora mette sul tavolo dell’ex Juve.

Naturalmente, la decisione finale spetta solo ed esclusivamente a Paulo Dybala. Delizierà il Maradona o l’Olimpico con il suo sinistro?

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE