UAE Team Emirates: esordio stagionale per Matteo Trentin e Diego Ulissi

27-01-2022 11:13

Ieri pomeriggio Brandon McNulty ha conquistato il Trofeo Calvia, prova di apertura del Challenge Mallorca 2022. Lo statunitense dell’UAE Team Emirates, regala quindi il primo successo alla squadra emiratina che questa settimana sarà anche al via del GP La Marseillaise, tradizionale apertura del calendario francese in programma domenica 30 Gennaio.

Il percorso della gara si presenta abbastanza movimentato il che apre a più soluzioni, rappresentando un possibile terreno di caccia per corridori come Alessandro Covi, Matteo Trentin e Diego Ulissi, con il primo che dunque prenderà il via già con qualche giorno di corsa nelle gambe visto che fa parte anche della spedizione spagnola.

Dopo la corsa in terra francese, la trasferta oltralpe della UAE, proseguirà con la Etoile de Bessèges, corsa a tappe che si svolgerà dal 2 al 6 febbraio.

“Siamo tutti entusiasti per l’inizio della stagione agonistica – commenta il corridore toscano – Veniamo da un ritiro in Spagna rivelatosi molto proficuo, ci siamo allenati creando un fantastico spirito di gruppo. Stiamo bene e siamo pronti per gareggiare, queste sono le condizioni principali, ora non ci resta che attaccare il numero sulla schiena e buttarci nella corsa. Nei giorni in cui affronteremo percorsi più semplici, lavoreremo per il veloce Ackermann, mentre spero di trovare qualche spunto personale nelle tappe più mosse. L’intera squadra è comunque forte e avremo a disposizione varie opzioni per ben figurare”.

Queste le parole di un carico Diego Ulissi, pronto a sfruttare ogni minima occasione per essere protagonista ma anche per supportare al meglio la velocità di Ackermann. L’italiano senza dubbio, sarà uno degli uomini di riferimento della propria squadra.

OMNISPORT