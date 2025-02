UAE Tour, 5a Tappa: Merlier batte Milan, ottimo secondo Malucelli. Pogacar dà spettacolo (ma rinuncia al Giro)

Primo acuto di Tim Merlier all'UAE Tour: battezza la ruota di Milan e lo salta ai -50 dall'arrivo, con Malucelli che a sorpresa toglie la piazza d'onore al connazionale.

Si prende la rivincita Tim Merlier nel terzo sprint dell’UAE Tour: stavolta deve inchinarsi anche Jonathan Milan, che lancia per primo la volata ma non riesce a resistere al ritorno dello sprinter belga, astuto a prendergli la scia e a saltarlo di ruota in un finale entusiasmante e pieno di adrenalina. Una volata meno affollata rispetto alla precedente, dove stavolta Merlier ha piazzata la zampata grazie a uno spunto notevole, con Milan che ha dovuto accontentarsi della terza piazza di giornata, superato negli ultimi centimetri dalla sorpresa Matteo Malucelli.

Milan anticipa ancora la volata e stavolta Merlier lo salta

La prevista volata è stata però segnata soprattutto da una caduta nell’ultimo chilometro che ha messo fuori gioco diversi corridori, vedi Philipsen che non è riuscito a disputare lo sprint, rimanendo imbottigliato nel traffico. Tutto sembrava apparecchiato per l’ennesima volata vincente di Milan, lanciato da Simone Consonni che l’ha portato nella migliore posizione possibile.

Come già successo ieri, però, Milan ha anticipato forse un pelino troppo la volata, e così facendo s’è prestato al ritorno imperioso di Merlier, che è rimasto più coperto e una volta che è uscito dalla sua ruota ha avuto gioco facile. Suo malgrado però, nella foga della vittoria, è caduto dopo il traguardo, non riuscendo a frenare nei pressi dell’ammiraglia. Bravissimo però è stato soprattutto Malucelli: il 32enne dell’Astana ha colto l’attimo e al fotofinish s’è preso una seconda piazza di assoluto valore davanti a Sam Welsford.

Pogacar in fuga, poi la conferma: niente Giro 2025

La quinta frazione ha vissuto su una fuga di 11 uomini della quale ha fatto parte attiva anche Tadej Pogacar. Il leader della generale, con 18 secondi da amministrare su Joshua Tarling, ha provato a stare allo scoperto, anche per sentire la gamba e cercare di provare sensazioni positive in vista dei grandi appuntamenti della prima parte di stagione, che culmineranno con la combo Strade Bianche-Sanremo sulla quale ha gettato molte delle sue attenzioni.

Pogacar che peraltro ha confermato in via ufficiale (tramite Mauro Gianetti, il diesse dell’UAE Team Emirates) che non difenderà la maglia rosa conquistata lo scorso anno al Giro d’Italia, in partenza il prossimo 9 maggio dall’Albania: il campione del mondo volgerà lo sguardo unicamente al Tour, tanto che al momento sembra improbabile anche una sua partecipazione alla Vuelta, dove invece ci sarà certamente Vingegaard (che aveva già annunciato l’intenzione di non correre il Giro, concentrandosi da subito sulla rivincita al Tour).

I fuggitivi di giornata sono stati ripresi ai -30 km dall’arrivo, poi è stata la solita giostra di “spallate” in cima al gruppo per prendere la testa e favorire le squadre dei velocisti. Domani altra frazione dedicata agli sprinter, ultimo appello per provare a piazzare l’acuto. Domenica il gran finale con l’ascesa di Jebel Hafeet, dove Pogacar conta di completare l’opera e mettere in bacheca la prima corsa a tappe della stagione.

UAE Tour, ordine d’arrivo della 5a tappa

MERLIER Tim (Soudal Quick-Step) 3h16’55” MALUCELLI Matteo (XDS Astana Team) s.t. MILAN Jonathan (Lidl-Trek) s.t. WELSFORD Sam (RedBull-Bora-Hansgrohe) s.t. KOGUT Oded (Israel-Premier Tech) s.t. ZIJLAARD Maikel (Tudor Pro Cycling Team) s.t. VAN POPPEL Danny (RedBull-Bora-Hansgrohe) s.t. BAUHAUS Phil (Bahrain-Victorious) s.t. REINDERS Elmar (Team Jayco AlUla) s.t. MEZGEC Luka (Team Jayco AlUla) s.t.

UAE Tour, classifica generale dopo 5 tappe