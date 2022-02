Ucraina, Fonseca in salvo grazie alla federazione portoghese

26-02-2022 15:12

Per un allenatore che rimane a Kiev (Roberto De Zerbi), ce n’è uno invece che è riuscito a lasciare la capitale ucraina.

Paulo Fonseca infatti, come riportato dal Messaggero, si è messo in salvo venerdì abbandonando la città grazie ad un bus approntato per lui dall‘ambasciata portoghese.

L’intervento di quest’ultima ha così permesso al tecnico ex Roma e alla sua famiglia di raggiungere dopo circa 600 chilometri di viaggio il territorio polacco dove in tantissimi stanno ripiegando per sfuggire al conflitto che sta imperversando in Ucraina.

